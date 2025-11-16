Президент России Путин назвал День самбо национальным достоянием страны

Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта и всех участников и организаторов Дня самбо. Он назвал этот праздник национальным достоянием страны.

«Этот праздник, посвященный поистине уникальному виду единоборств, родившемуся в нашей стране, объединяет огромное количество людей во всех регионах России и по праву считается нашим национальным достоянием», — цитирует обращение президента ТАСС.

Путин отметил, что самбо не только укрепляет физическую форму, но и формирует важные качества: волю, самодисциплину и уважение к сопернику.

Он подчеркнул, что в последние годы самбо активно развивается и становится популярнее. Российские спортсмены продолжают побеждать на международных соревнованиях, а проект «Самбо — в школу» помогает привлечь к этому виду спорта еще больше людей.

Путин выразил надежду, что праздничные мероприятия пройдут успешно и помогут самбо стать еще более известным.

8 ноября российские самбисты завоевали четыре золотые медали во втором соревновательном дне чемпионата мира. В мужском боевом самбо победу одержал Артем Тадин, а в спортивном самбо золото взял Сергей Кирюхин. У женщин в боевом самбо победили Таисия Киреева и Анастасия Луканина.