Бокс/ММА
Другие единоборства
Самбо
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Самбо

Допинг

Сегодня, 19:18

Всероссийская федерация самбо работает с юристами по отстранению Посылкиной

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Всероссийская федерация самбо (ВФС) работает с юристами по ситуации с временным отстранением чемпионки мира Олеси Посылкиной. В пробе 26-летней спортсменки был обнаружен фуросемид.

«Мы в курсе ситуации с Олесей Посылкиной и уже проводим все соответствующие действия, — цитирует ТАСС исполнительного директора ВФС, руководителя антидопинговой комиссии федерации Анастасию Кондратьеву. — Олеся по собственной инициативе приняла временное отстранение с 4 декабря 2024 года на время вскрытия и проверки второй пробы. Также ведется работа с юристами на тему предъявленных обвинений».

В ноябре 2024 года Посылкина выиграла чемпионат мира, который проходил в Казахстане. В ее активе есть также победа на мировом первенстве 2022 года в Киргизии.

Источник: ТАСС
Читайте также
Стубб назвал вероятные сроки урегулирования конфликта на Украине Трампом
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Победительница Кубка мира по самбо ушла из жизни в возрасте 33 лет

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости