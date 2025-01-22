Всероссийская федерация самбо работает с юристами по отстранению Посылкиной

Всероссийская федерация самбо (ВФС) работает с юристами по ситуации с временным отстранением чемпионки мира Олеси Посылкиной. В пробе 26-летней спортсменки был обнаружен фуросемид.

«Мы в курсе ситуации с Олесей Посылкиной и уже проводим все соответствующие действия, — цитирует ТАСС исполнительного директора ВФС, руководителя антидопинговой комиссии федерации Анастасию Кондратьеву. — Олеся по собственной инициативе приняла временное отстранение с 4 декабря 2024 года на время вскрытия и проверки второй пробы. Также ведется работа с юристами на тему предъявленных обвинений».

В ноябре 2024 года Посылкина выиграла чемпионат мира, который проходил в Казахстане. В ее активе есть также победа на мировом первенстве 2022 года в Киргизии.