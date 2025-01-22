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Российскую чемпионку мира по самбо подозревают в употреблении допинга

Владислав Маслов
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира по самбо Олеся Посылкина подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе россиянки обнаружили препарат фуросемид, отнесенный к группе S5 «Диуретики и маскирующие агенты» Запрещенного списка ВАДА. Фуросемид может использоваться в спорте как с целью сгонки веса для вхождения в категорию в единоборствах, так и с целью ускорения выведения следов применения других запрещенных препаратов. Влияния на силу и выносливость фуросемид не имеет.

Посылкина временно отстранена с 4 декабря 2024 года, в настоящее время проводится разбирательство по ее делу.

В ноябре 2024 года самбистка выиграла чемпионат мира, который проходил в Казахстане. В активе 26-летней спортменки есть также победа на мировом первенстве 2022 года в Киргизии.

Источник: ТАСС
самбо
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