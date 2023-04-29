Свищев: «Унизительные справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на допуск спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе под эгидой Международной федерации дзюдо.

«На самом деле Федерация дзюдо перестраховываются, побаиваются русофобской коалиции и Международного олимпийского комитета. Нужно на стадионах и аренах доказывать силу спортсменов и их уровень, а не на политических аренах. Сейчас это доходит до смешного. Международная федерация дзюдо перестраховывается. Независимая компания, она независима от кого? Очень важна позиция нашей федерации дзюдо. Наверное, они в диалоге с иностранными коллегами. Они знают, что делать. Но унизительные анкеты или справки, что спортсмены поддерживают или не поддерживают страну, не должны даже обсуждаться», — сказал Свищев «СЭ».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.