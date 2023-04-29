Носов: «Я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом»

Бывший депутат Госдумы РФ и бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо Дмитрий Носов прокомментировал для «СЭ» новость о том, что исполнительный комитет Международной федерации дзюдо разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации в качестве нейтральных спортсменов.

«Однозначно говорить об этом вопросе сложно. Понимаю спортсменов, которые всю жизнь идут к Олимпийским играм, но это уже не тот спорт, что был раньше. Когда нас отстранили из-за допингового скандала, участие под нейтральным флагом было еще объяснимо, но сейчас все поменялось. С одной стороны, нас могут дисквалифицировать, с другой, вообще выходить и выступать на таких условиях, по моему мнению, некрасиво. Я считаю, что нам нужно создать параллельные международные организации, неполитизированную альтернативу МОК и переманить всех туда. Скажу так, в условиях СВО и того, что делает с нашим спортом Запад, я бы не вышел сейчас выступать под нейтральным флагом», — сказал Носов «СЭ».

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.