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Единоборства / ММА

Сегодня, 12:56

Международная федерация дзюдо отказала восьми российским спортсменам и делегатам в допуске на чемпионат мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерация дзюдо (IJF) не допустит до чемпионата мира восемь российских дзюдоистов и делегатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

IJF заказала проверку биографических данных всех предложенных участников с анализом их высказываний о событиях на Украине. В результате восьми членам делегация было отказано в участии после голосования исполнительного комитета.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17657169
дзюдо
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