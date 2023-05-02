Международная федерация дзюдо отказала восьми российским спортсменам и делегатам в допуске на чемпионат мира

Международная федерация дзюдо (IJF) не допустит до чемпионата мира восемь российских дзюдоистов и делегатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

IJF заказала проверку биографических данных всех предложенных участников с анализом их высказываний о событиях на Украине. В результате восьми членам делегация было отказано в участии после голосования исполнительного комитета.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.