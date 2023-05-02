Международная федерация дзюдо отказала восьми российским спортсменам и делегатам в допуске на чемпионат мира
Международная федерация дзюдо (IJF) не допустит до чемпионата мира восемь российских дзюдоистов и делегатов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
IJF заказала проверку биографических данных всех предложенных участников с анализом их высказываний о событиях на Украине. В результате восьми членам делегация было отказано в участии после голосования исполнительного комитета.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.
Источник: https://tass.ru/sport/17657169
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