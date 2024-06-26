В бою Минеева и Исмаилова не будет допинг-контроля

В поединке между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым не будет допинг-контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Третий бой между спортсменами состоится по правилам бокса. Поединок пройдет 20 июля в Москве. Формат — 8 раундов по 3 минуты.

Минеев и Исмаилов дважды встречались друг с другом. Первый их поединок прошел в октябре 2018 года в турнире Fight Nights Global 90 и завершился вничью раздельным решением судей. Второй бой состоялся в октябре 2021 года в турнире AMC Fight Nights 105 — тогда победу техническим нокаутом одержал Минеев.