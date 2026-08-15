Турнир TOP DOG 43 состоится 26 сентября на «ЦСКА Арене»

Главным событием турнира TOP DOG 43 станет бой в весовой категории до 77 килограмм Наби «Ганнибал» Гаджиевым против Дениса Погодина.

В со-главном бою турнира неоспоримый чемпион легкого веса Кантемир «Ликвидатор» Калажоков сойдется в титульной встрече с претендентом в лице Юрия «Конунга» Бухарова.

Также пройдут бои:

— Виталий «Эншент» Старых — Сергей «Кратос» Калинин

— Николай «Чибис» Чибисов — Данила «Гатти» Чижов

— Андрей «Белый» Акимов — Артем «Тунгус» Тунгусов

— Александр Хальзов — Азамат «Каскыр» Еспай

— Павел «Берсерк» Шелест — Абдулкадыр «Аварец» Гаджиев

— Валерий «Валера» Заботин — Юрий «Ассириец» Рябой

Турнир TOP DOG 43 пройдет 26 сентября 2026 года на «ЦСКА Арене».