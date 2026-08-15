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15 августа, 11:40

2 октября в Краснодаре состоится международный турнир IBA BARE KNUCKLE

Стал известен главный бой турнира IBA BARE KNUCKLE, который пройдет 2 октября в Краснодаре на площадке «Баскет-Холл».

Главным событием турнира станет чемпионский бой звезды кулачного спорта, чемпиона Европы по тхэквондо, экс-чемпиона лиги HFC Мухамеда Калмыкова по прозвищу «Киборг» против мастера спорта по боксу Александра Перевязко по прозвищу «Перевяз».

В этом противостоянии определится первый чемпион организации в среднем весе (87 кг).

Поединок пройдет по правилам голых кулаков 3 раунда по 2 минуты.

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