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Сегодня, 10:30

Терентьев сомневается, что федерации поддержат кандидатуру Габдуллина на должность президента Союза ММА

Алина Савинова
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Исполняющий обязанности президента Союза ММА России Андрей Терентьев заявил, что в случае поддержки исполкомом готов принять участие в выборах президента.

«Пока у нас нет никаких кандидатур. Сейчас будем обсуждать этот вопрос на президиуме. Если его члены будут настаивать, то я свою кандидатуру выдвину. Есть несколько вариантов развития событий, но пока рано о них говорить», — цитирует Терентьева MMA.Metaratings.ru.

Также он оценил возможность выдвижения кандидатуры экс-президента Союза ММА Радмира Габдуллина.

«Выдвижение Радмира Габдуллина? Пусть выдвигается. Только зачем ему это надо, если он депутат законодательного собрания и возглавляет корпоративный спорт? Физически он это успеет? Во-вторых, надо, чтобы две трети всех федераций поддержали его кандидатуру, а это очень сомнительно», — добавил Терентьев.

В августе Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году. В октябре 2018 года Емельяненко покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза. Выборы новой главы федерации состоятся в декабре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/terentev-somnitelno-chto-federacii-podderzhat-kandidaturu-gabdullina-na-dolzhnost-prezidenta-soyuza-mma-286691/
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