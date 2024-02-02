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2 февраля, 17:37

Сулумов посоветовал Александру Емельяненко подраться с футболистами из медиалиги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов высказался об известном бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.

«Надеюсь, что у него в жизни все будет хорошо, что он продолжит нынешний курс. В последнем бою он выглядел плохо. Не знаю, в какой форме он будет. Ему нельзя драться с Хадисом Ибрагимовым. Пока ему хватит блогеров. Как раз лучше подерется с футболистами из медиалиги. Он уже взрослый. Желаю ему вернуться в адекватную форму, которую он показывал еще года три назад», — приводит слова Сулумова MMA.Metaratings.ru.

Ранее президент лиги Ural FC Радмир Габдуллин сообщил, что Александр проведет в лиге минимум три боя. 25 января 42-летний Емельяненко подписал контракт с Ural FC.

Недавно Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023-го он победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sulumov-posovetoval-aleksandru-emelyanenko-podratsya-s-futbolistami-iz-media-ligi-330212/
Александр Емельяненко
Магомед Сулумов
ММА
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