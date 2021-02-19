Шлеменко толкнул Исмаилова на дуэли взглядов. Видео

Российский боец Магомед Исмаилов выложил в Instagram видео импровизированной дуэли взглядов с другим российским бойцом Александром Шлеменко. Последний толкнул Исмаилова, после чего видео обрывается.

«По ходу, бои? будет не с Минеевым! И что, по-вашему, было дальше?» — подписано видео.

«Мага, не надо было это говорить», — написал Шлеменко в комментариях.

Напомним, что ведутся разговоры о возможном бое между бойцами. Шлеменко говорил, что ему был бы интересен бой с Исмаиловым, который в сентябре должен провести поединок против Владимира Минеева.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА. У 34-летнего Исмаилова 16 побед, 2 поражения и 1 ничья. Шлеменко сейчас — свободный агент, а Исмаилов выступает в лиге АСА.