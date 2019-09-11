Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу убит в массовой драке
18:06
Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов был убит в результате ножевого ранения, сообщает Sputnik. В ночь с 10 на 11 сентября примерно в 00.50 в кафе Ташкента между двумя компаениями произошел конфликт.
Для выяснения отношений молодые люди вышли на улицу, доехали до соседнего района, где учинили драку. В результате трое участников потасовки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался.
По факту смерти Омонова возбуждено уголовное дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение».
Все участники хулиганских действий установлены. Ведется следствие.
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