Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу убит в массовой драке

Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу Муслимбек Омонов был убит в результате ножевого ранения, сообщает Sputnik. В ночь с 10 на 11 сентября примерно в 00.50 в кафе Ташкента между двумя компаениями произошел конфликт.

Для выяснения отношений молодые люди вышли на улицу, доехали до соседнего района, где учинили драку. В результате трое участников потасовки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался.

По факту смерти Омонова возбуждено уголовное дело по статье «умышленное тяжкое телесное повреждение».

Все участники хулиганских действий установлены. Ведется следствие.