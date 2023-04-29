Российских дзюдоистов допустили до международных турниров в нейтральном статусе

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Также сообщается, что IJF наняла независимую компанию, которая будет проверять потенциальных участников турниров на предмет соответствия рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по их позиции касательно СВО.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.