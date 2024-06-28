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Сегодня, 13:34

Брат Исмаилова: «Мы хотим увидеть лучшую версию Минеева в бою с Магомедом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов поделился мнением о поединке своего брата Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым.

«За короткий срок не получится научить спортсмена новому. Мы развиваем то, что умеем. Работаем над этим. План на бой есть. Магомеду нужно только аккумулировать наработки, полученные в зале, во время поединка. Думаю, все получится. Уверен, что Магомед будет в более лучшей форме, чем во время боя с Иваном Штырковым. На это есть масса причин, которые я не раскрою.

Минеев — это мастер спорта по боксу. Базовый ударник. Он родился в боксерских перчатках. Расслабляться с ним ни на секунду нельзя. У него есть жесткий нокаутирующий удар. Мы хотим, чтобы Минеев был в своей лучше форме. Тем ценнее будет победа», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов встретятся 20 июля на турнире в Москве в поединке по правилам бокса. Ранее спортсмены провели два боя по правилам ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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