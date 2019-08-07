Погибшую чемпионку мира по кикбоксингу Жагупову похоронили в родном селе

Чемпионку мира по кикбоксингу Фатиму Жагупову, утонувшую во время шторма в Севастополе, похоронили в ее родном селе Шалушка в Кабардино-Балкарии, сообщают "РИА "Новости".

Жагупова погибла, пытаясь спасти свою подругу и партнершу по сборной России Элину Гисмееву, которая также утонула. У погибшей остался маленький сын. Отмечается, что в похоронах участвовало около 200 человек.

Трагедия произошла 4 августа на территории яхт-клуба. Спортсменки находились в Севастополе на учебно-тренировочных сборах. Последняя тренировка закончилась 3 августа. Они собирались улетать в воскресенье 4 августа.