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Новости   //    Единоборства / ММА

Отец Хабиба сдал тест на коронавирус

23:28

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сдал тест на коронавирус.

Абдулманап Нурмагомедов (слева) и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов.Дагестанский комментатор: «Отец Хабиба заболел в горах. Там коронавируса нет»

Ранее сообщалось, что 57-летний Нурмагомедов-старший госпитализирован в Махачкале.

— Абдулманап сдал анализы, — цитирует ТАСС комментатора Рамазана Рабаданова. — Завтра должны быть результаты.

Ранее в интервью «СЭ» Радабанов заявил, что Абдулманап Нурмагомедов заболел в горах. По его словам, «там чисто и нет коронавируса».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8336851

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