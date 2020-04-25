Отец Хабиба сдал тест на коронавирус
23:28
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сдал тест на коронавирус.
Ранее сообщалось, что 57-летний Нурмагомедов-старший госпитализирован в Махачкале.
— Абдулманап сдал анализы, — цитирует ТАСС комментатора Рамазана Рабаданова. — Завтра должны быть результаты.
Ранее в интервью «СЭ» Радабанов заявил, что Абдулманап Нурмагомедов заболел в горах. По его словам, «там чисто и нет коронавируса».
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