Отец Хабиба сдал тест на коронавирус

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сдал тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что 57-летний Нурмагомедов-старший госпитализирован в Махачкале.

— Абдулманап сдал анализы, — цитирует ТАСС комментатора Рамазана Рабаданова. — Завтра должны быть результаты.

Ранее в интервью «СЭ» Радабанов заявил, что Абдулманап Нурмагомедов заболел в горах. По его словам, «там чисто и нет коронавируса».