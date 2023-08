Тактаров: «Приятно, что я был любимым белым бойцом Майка Тайсона»

Российский ветеран ММА Олег Тактаров рассказал историю о том, как узнал, что он — любимый белый боец Майка Тайсона. Об этом Тактарову сообщил легенда баскетбола Шакил О’Нил.

«Он нормальный парень, и я до сих пор помню 96-й, рядом с Beverly-центром был ночной ресторан. Мы пришли, народу нет, сидят только черные ребята, баскетболисты здоровые все, и ко мне парень подходит и говорит: «Подойди. Friend Shaq want to tell you something. He has a knee injury». Ну я такой подошел и встал: «Здравствуйте». И он такой: «Хей, я — Шак (Шакил О’Нил. — Прим. «СЭ»). Хочу выразить тебе респект» и бла-бла-бла. Мол: «Майк Тайсон рассказывал мне, что следил за твоими боями в тюрьме и что ты — его любимый белый боец». Ну, приятно, что я был его любимым белым бойцом, когда он сидел в тюрьме. Тайсона обожал мой отец, он просил привезти голубей Тайсона.

И для меня, конечно, горько, что я не знал его и даже не заморочился. У меня было много знакомых, и, конечно, если бы я привез голубя, это было бы здорово, потому что у отца был голубятник. Чем бы Тайсон ни занимался, что бы там ни рекламировал или продавал — не важно: для меня он останется человеком, которого обожал мой отец», — сказал Тактаров журналистам после пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В со-главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа в Москве, Тактаров сразится с Джеффом Монсоном. Бой пройдет по правилам бокса.