Гаджиев рассказал, почему бой Емельяненко и Тайсона вряд ли состоится

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону (50-6), скорее всего, будет не интересен бой с Федором Емельяненко (40-7).

«Посмотрим ли мы этот бой? Да. Есть ли у Федора шансы, несмотря на то, что Тайсон один из величайших боксеров? Да, потому что, несмотря на то, что Федор базовый самбист, он всегда очень круто боксировал, он по-прежнему быстрый, он моложе, чем Тайсон, — отметил Гаджиев на своем YouTube-канале. — Со спортивной точки зрения — да, с точки зрения медиа — тоже да, но есть нюансы. Ходят слухи, что Федор не так популярен в Америке, как многие думают, и поэтому такого резонанса от боя Федора и Тайсона, как от резонанса от боя Тайсона и Роя Джонса, может и не быть. А если может и не быть, то вряд ли получится много заработать.

Есть еще нюанс. Есть ощущение, что время боев ветеранов, боев людей, которые вернулись, будто бы прошло. Была вспышка, один за другим они дрались, а сейчас к этим боям снова угас интерес, поэтому, может быть, это не вовремя и не интересно для Тайсона и для организаторов".

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что он хотел бы подраться по боксу с Майком Тайсоном.