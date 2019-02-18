Минкомсвязи РФ: погибший чемпион России по рукопашному бою напал на охранника

Пресс-секретарь министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков прокомментировал инцидент, произошедший утром 17 февраля у здания Центрального телеграфа на Тверской площади. В результате драки с охранником скончался чемпион России 2016 года по рукопашному бою Геннадий Павлов.

- Минкомсвязь РФ крайне озабочено ситуацией. Запись камер показала, что на охранника напали. В ходе потасовки он просил свидетелей позвать помощь, - приводит Агентство городских новостей Москва слова Новикова.