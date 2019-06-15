Минаков предполагал, что проигранный Бейдеру бой станет последним в карьере Емельяненко

Российский боец ММА Виталий Минаков считал, что Федор Емельяненко завершит карьеру после поражения в январе 2019 года от американца Райана Бейдера.

– Спорт – это такое явление, где бывают и взлеты, и падения – в последнее время у Федора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор (c Bellator). Хотя, честно говоря, думал, что его прошлое поражение и будет завершающим боем, – цитирует ТАСС Минакова.

– Ничего плохого в решении Емельяненко нет. Если он продолжает, значит, чувствует в себе силы на еще какое-то количество боев. Считаю, что это личное дело каждого спортсмена – решить, когда завершить карьеру, – добавил боец.

На счету Емельяненко 38 побед (14 из них – нокаутом) и шесть поражений в ММА, также один поединок признан несостоявшимся.

Емельяненко решил продолжать. Он не хочет уйти побежденным