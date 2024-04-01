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Сегодня, 15:13

Менеджер Емельяненко: «Неизвестно, будет ли назначена новая дата поединка с Дациком»

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Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак поделился мнением об отмене боя с Вячеславом Дациком.

«Пока нет понимания, будет ли назначена новая дата турнира или нет, но мы открыты к предложениям, хотим драться», — приводит слова Бурчака UDAR.

1 апреля стало известно, что бой между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком отменен. Поединок должен был состояться 12 апреля в турнире Ural FC 7 в Москве.

Источник: UDAR
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
ММА
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Реванш Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика отменен
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