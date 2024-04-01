Реванш Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика отменен

Поединок между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко отменен по техническим причинам, сообщает лига Ural FC.

«Лига Ural FC сообщает, что международный турнир по кулачным боям и боксу в ММА-перчатках, запланированный на 12 апреля, отменяется по техническим причинам. О дате следующего мероприятия будет сообщено отдельно», — говорится в заявлении пресс-службы Ural FC.

Дацик и Емельяненко должны были провести реванш 12 апреля на турнире Ural FC 7 в Москве.