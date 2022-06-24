В Международной федерации дзюдо призвали избегать провокаций в адрес россиян

Международная федерация дзюдо (IJF) перед началом турнира Большого шлема в Монголии обратилась к членам национальных сборных с просьбой избегать провокаций по отношению к российским спортсменам.

На турнире выступят российские и белорусские дзюдоисты нейтральном статусе под флагом и гимном IJF. Соревнования состоятся с 24 по 26 июня в Улан-Баторе.

«Международная федерация дзюдо перед стартом соревнований попросила тренеров и участников сохранять соревновательную обстановку и избегать возможных провокаций между командами», — сказал собеседник ТАСС.

2 марта IJF заявила, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом организации.