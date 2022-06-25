Дзюдоисты из России завоевали три медали во второй день турнира Большого шлема в Монголии

Российские дзюдоисты в сегодня, 25 июня, завоевали две золотые и одну бронзовую медаль во второй день турнира Большого шлема в Улан-Баторе.

Призовые места заняли Махмадбек Махмадбеков и Мадина Таймазова.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе и под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).

На данном турнире для сборной России это первые медали. После двух соревновательных дней россияне занимают третье место в медальном зачете с двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.