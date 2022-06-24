Носов назвал истерикой отказ сборной Украины по дзюдо от участия в международных соревнованиях

Бронзовый призер Олимпийских игр, лидер общественного движения борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер» Дмитрий Носов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Федерации дзюдо Украины отказаться от участия в международных соревнованиях из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

«По поводу отказа от участия... Когда так делают женщины, это называется истерикой. Примерно так это выглядит. И никто это в мире поддерживать не будет. Также по поводу Знатаря. Если мужчина обещал сдать медали и отказаться от титулов, то надо это сделать, чтобы быть мужчиной. Потому что мужчина весит ровно столько, сколько весит его слово», — сказал Носов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Ряд федераций исключили российских и белорусских спортсменов из соревнований под своей эгидой, а также отменили проведение турниров в России. Другие федерации допустили спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.