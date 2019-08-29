Дастин Порье: «Хабиб очень силен в борьбе, но я тоже не новичок»

Американец Дастин Порье перед боем с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым отметил, что очень много внимания уделял отработке элементов борьбы.

— Мы уделили очень много времени борьбе в прошедшем тренировочном лагере, — приводит слова Порье mmajunkie. — Хабиб очень силен в борьбе, но я тоже не новичок в этом и тоже хорошо умею это делать. У меня есть все, чтобы одержать победу и я докажу это.

Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября. Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.