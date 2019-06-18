Дацик не будет драться с Новоселовым. И вот почему

Бой Вячеслава Дацика с Максимом Новоселовым, который был запланирован на 29 июня в Калининграде, не состоится. По словам Дацика, он на тренировке сломал челюсть.

– Я сейчас еду вправлять челюсть, – сказал боец корреспонденту "СЭ". – Мне уже в Боткинской больнице вправляли, но не до конца вправили, что-то там прокололи еще. Еду это исправлять. Мне уже не 20 лет, чтобы со сломанной челюстью драться.

– Как это случилось?

– Я бился против двух боксеров на тренировке, они мне выбили челюсть. Сначала вроде нормально было, но потом я еще то ли об пол головой ударился, то ли о бетонную колонну, и почувствовал, как кольнуло сильно. Врач сняла меня с боя. Кстати, сегодня на YouTube выйдет мой бой с этими двумя парнями. (Михаил Потапов)​