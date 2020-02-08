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Член Зала славы UFC попросил Александра Емельяненко не запачкать костюм кровью

20:58
Комментарии на странице Емельяненко.
Комментарии на странице Емельяненко.
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Член Зала славы UFC Марк Коулман прокомментировал последний пост Александра Емельяненко в Instagram. 55-летний американец посоветовал бойцу веселиться, но всегда быть похожим на чемпиона и не забрызгать пиджак кровью. Во вторник Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе.

3 апреля Емельяненко должен провести бой с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.

38-летний Емельяненко, выступающий в тяжелой весовой категории, провел 37 боев в ММА и одержал 29 побед при семи поражениях и одной ничьей. Также у него были два поединка по правилам бокса — одна победа и одна ничья. У 33-летнего Магомеда Исмаилова 19 боев — 16 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее Коулман назвал Емельяненко крутым убийцей.

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