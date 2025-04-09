Боец ММА Раисов хочет, чтобы хоккей стал спортом №1 в Чечне: «Почему бы не побить рекорд Овечкина?»

Бывший чемпион ACB в полулегком весе Юсуф Раисов хотел бы, чтобы хоккей стал спортом №1 в Чечне. Об этом он заявил в интервью «СЭ».

«Считаю, что в нашей республике слишком много молодежи уделяет внимание исключительно боевым видам спорта, — сказал Раисов. — Я считаю, что это блокирует мышление молодежи. Постоянные бои... Должны быть [популярны] игровые виды спорта, которые выведут известность твоего народа на другой уровень.

Мой друг Магомед Минцаев сказал, что ему поручено развивать [в Чечне] этот вид спорта. В Грозном будет построен ледовый дворец. Почему бы молодым ребятам не поставить себе цель побить рекорд Александра Овечкина?»

На счету 29-летнего Раисова 22 победы и 3 поражения в ММА.

6 апреля капитан и нападающий хоккейного «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забил свой 895-й гол в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, опередив Уэйна Гретцки (894).

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