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В Ростове прошел первый турнир по кулачным боям лиги Force FC

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26 апреля в Ростове-на-Дону прошел первый турнир лиги Force FC, президентом которой является боец ММА Александр Шаблий. Дебютный ивент состоял из боев на голых кулаках.

В главном событии вечера Суламбек Шахгириев раздельным решением судей победил Лендруша Акопяна. Команда Акопяна думает над возможностью подачи апелляции.

В со-главном поединке Александр Хоронженко в реванше победил Артема Кузьмина.

Медийным лицом промоушена Force FC является рэпер Василий Вакуленко (Баста), который также владеет медиафутбольным клубом «СКА-Ростов».

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