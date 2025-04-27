В Ростове прошел первый турнир по кулачным боям лиги Force FC
26 апреля в Ростове-на-Дону прошел первый турнир лиги Force FC, президентом которой является боец ММА Александр Шаблий. Дебютный ивент состоял из боев на голых кулаках.
В главном событии вечера Суламбек Шахгириев раздельным решением судей победил Лендруша Акопяна. Команда Акопяна думает над возможностью подачи апелляции.
В со-главном поединке Александр Хоронженко в реванше победил Артема Кузьмина.
Медийным лицом промоушена Force FC является рэпер Василий Вакуленко (Баста), который также владеет медиафутбольным клубом «СКА-Ростов».
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