Бибулатов прокомментировал подписание Исмаилова на мартовский турнир АСА

Бывший боец UFC, полуфиналист Гран-при АСА Магомед Бибулатов прокомментировал подписание Магомеда Исмаилова на мартовский турнир, посвященный десятилетию лиги.

«Я когда прочитал про «юбилейный» турнир, подумал, что речь о двухсотом турнире, на который его подписали заранее. Магу многие знают, у него много фанатов», — приводит слова Бибулатова MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов встретится с Анатолием Токовым на турнире ACA 172 9 марта.

Соперники встречались в 2013 году. Токов победил болевым приемом в первом раунде.