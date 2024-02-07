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7 февраля, 18:10

Александр Емельяненко собирается поступать в МГУ

Руслан Минаев
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Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Боец ММА Александр Емельяненко планирует получить высшее образование. Спортсмен собирается поступать в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) на специальность, связанную со спортом.

«Почему МГУ? Потому что я в Москве живу. Самый статусный институт должен преподать одному из самых статусных спортсменов пару уроков», — сказал боец в интервью YouTube-каналу «На спорте с Монто».

25 января 42-летний Емельяненко подписал контракт с Ural FC.

Недавно Емельяненко находился в реабилитационном центре в Ингушетии. 26 мая 2023-го он победил блогера Евгения Ершова в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко
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