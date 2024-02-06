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Сегодня, 07:55

Мухаммад Мирзоев: «Магомед Исмаилов готовится к реваншу с Минеевым»

Давид Хачатрян
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Тренер Магомеда Исмаилова (18-3) Мухаммад Мирзоев подтвердил, что рассматривается реванш с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

Об этом Мирзоев сказал «СЭ».

— Надо готовиться по новой, надо готовиться к реваншу [с Минеевым].

— Ты бы хотел увидеть этот поединок?

— Мы готовимся к реваншу.

— Ты бы хотел бой именно по MMA?

— Когда мы с Магомедом это обсуждали, остановились на ММА. А там — кто больше денег предложит.

Магомед Исмаилов дважды дрался с Минеевым в ММА. Первый поединок, который состоялся в октябре 2018 года, завершился вничью. Во втором бою в октябре 2021 года Минеев выиграл нокаутом в третьем раунде.

Исмаилов проведет следующий поединок против Анатолия Токова (18-3) 9 марта на ACA 172 в Москве.

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