У Гордона Райана угнали машину, в которой лежала тысяча патронов

Один из лучших представителей джиу-джитсу, трехкратный чемпион ADCC, чемпион IBJJF no-gi и четырехкратный чемпион Eddie Bravo Invitational Гордон Райан сообщил, что у него угнали автомобиль, в котором были патроны от оружия.

«Здесь, в Америке Джо Байдена, кто-то украл мой гребаный Ram TRX прошлой ночью в 3:30 утра, — сказал Райан в соцсетях. — А еще они украли кучу вещей из чужих машин, оружие и все такое. У меня там была пара ножей. И, наверное, тысяча патронов. В любом случае, я предлагаю награду в 5 000 долларов тому, кто укажет мне на этот грузовик. Если вы увидите этот грузовик и сможете вернуть мне его, я вышлю вам 5 000 долларов».

Ранее в прошлом месяце неизвестные пытались угнать автомобиль второго номера рейтинга UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили (16-4).