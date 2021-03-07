Возможный оппонент Петра Яна Диллашоу предложил вручить Стерлингу премию «Оскар»

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Ти Джей Диллашоу остался недоволен титульной встречей между Петром Яном и Алджамейном Стерлинг. В частности, американец предложил вручить премию «Оскар» новоиспеченному чемпиону Стерлингу за лучшую роль в бою с Петром Яном.

«И Оскар достается Стерлингу за его лучшую мужскую роль в титульном поединке, — пишет Диллашоу в своем Twitter. — А Петру Яну нужен ускоренный курс по правилам того вида спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Петр, теперь ты тоже жулик, су**а».

And the Oscar goes to @FakeMaster for Best Actor in a Title Fight and Petr Yan needs a crash course in the rules of the sport he was once champion in. Hey Petr now you're a cheater too, bitch. — TJ Dillashaw (@TJDillashaw) March 7, 2021

Переломным моментом титульного боя между Яном и Стерлингом стал конец четвертого раунда, когда россиян нанес хоть и неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. Американец не смог продолжить поединок и связи с этим победу присудили ему.