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Возможный оппонент Петра Яна Диллашоу предложил вручить Стерлингу премию «Оскар»

12:20
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Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Ти Джей Диллашоу остался недоволен титульной встречей между Петром Яном и Алджамейном Стерлинг. В частности, американец предложил вручить премию «Оскар» новоиспеченному чемпиону Стерлингу за лучшую роль в бою с Петром Яном.

«И Оскар достается Стерлингу за его лучшую мужскую роль в титульном поединке, — пишет Диллашоу в своем Twitter. — А Петру Яну нужен ускоренный курс по правилам того вида спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Петр, теперь ты тоже жулик, су**а».

Переломным моментом титульного боя между Яном и Стерлингом стал конец четвертого раунда, когда россиян нанес хоть и неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову. Американец не смог продолжить поединок и связи с этим победу присудили ему.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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