Бокс/ММА/UFC 259
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Адесанья рассказал, чем его удивил Блахович в поединке на UFC 259 в полутяжелом весе

11:50
Теги:

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе и чемпион в среднем весе Израэль Адесанья поделился мнением о поражении Яну Блаховичу в главном поединке турнира UFC 259 в полутяжелом весе.

«Ян удивил меня своими действиями в защите, был очень собран и закрыт. Также тем, насколько аккуратен он был в атаке, нигде не торопился и не рисковал. Если посмотреть его предыдущие бои, то он часто бил эти двойки рискованные, тянулся, бежал куда-то, размахивался с необычных углов. Сегодня он все это убрал и действовал очень внимательно. Хотя я вытягивал его и заманивал в ловушки.

Я не устал в этом бою по дыханию, мои легкие были в полном порядке, но мои ноги устали. В этом мне надо разобраться. Его тейкдауны не работали в начале боя, но в поздних раундах он резко улучшил их тайминг и подловил меня. В партере он не сделал ничего, но действовал, как прожженный ветеран — делал столько, сколько достаточно для того, чтобы нас не подняли.

10-8? Это странно — он не бил локтями в партере, не забивал меня. Это вполне равный бой, но я проиграл бойцу, который сегодня был лучше и мастеровитее. Мне ни разу не удалось его потрясти, но и ему ни разу не удалось потрясти меня. Так что я выдержал легендарную польскую силу", — сказал Адесанья на пресс-конференции после UFC 259.

Поляк впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Адесанья потерпел первое в карьере поражение в ММА. На счету 38-летнего Блаховича 28 побед и 8 поражений в ММА. У 31-летнего Адесаньи 20 побед и 1 поражение.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир