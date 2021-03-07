Адесанья рассказал, чем его удивил Блахович в поединке на UFC 259 в полутяжелом весе

Бывший претендент на пояс UFC в полутяжелом весе и чемпион в среднем весе Израэль Адесанья поделился мнением о поражении Яну Блаховичу в главном поединке турнира UFC 259 в полутяжелом весе.

«Ян удивил меня своими действиями в защите, был очень собран и закрыт. Также тем, насколько аккуратен он был в атаке, нигде не торопился и не рисковал. Если посмотреть его предыдущие бои, то он часто бил эти двойки рискованные, тянулся, бежал куда-то, размахивался с необычных углов. Сегодня он все это убрал и действовал очень внимательно. Хотя я вытягивал его и заманивал в ловушки.

Я не устал в этом бою по дыханию, мои легкие были в полном порядке, но мои ноги устали. В этом мне надо разобраться. Его тейкдауны не работали в начале боя, но в поздних раундах он резко улучшил их тайминг и подловил меня. В партере он не сделал ничего, но действовал, как прожженный ветеран — делал столько, сколько достаточно для того, чтобы нас не подняли.

10-8? Это странно — он не бил локтями в партере, не забивал меня. Это вполне равный бой, но я проиграл бойцу, который сегодня был лучше и мастеровитее. Мне ни разу не удалось его потрясти, но и ему ни разу не удалось потрясти меня. Так что я выдержал легендарную польскую силу", — сказал Адесанья на пресс-конференции после UFC 259.

Поляк впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Адесанья потерпел первое в карьере поражение в ММА. На счету 38-летнего Блаховича 28 побед и 8 поражений в ММА. У 31-летнего Адесаньи 20 побед и 1 поражение.