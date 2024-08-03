UFC в Абу-Даби: брат Хабиба против Сэндхагена, новые бои Шары Буллета и Дудаковой — основная информация о турнире

Главное о вечере ММА в ОАЭ.

UFC возвращается в ОАЭ и представляет кард с большим числом поединков российских бойцов.

Дата и место проведения турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 (UFC Fight Night) состоится в субботу, 3 августа. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

Главный кард и прелимы: расписание и время начала боев

Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.

Главный кард UFC on ABC 7

Легчайший вес: Кори Сэндхаген (США) — Умар Нурмагомедов (Россия)

Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Михал Олексейчук (Польша)

Легчайший вес: Марлон Вера (Эквадор) — Дейвезон Фигередо (Бразилия)

Полусредний вес: Тони Фергюсон (США) — Майкл Кьеза (США)

Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика)

Легкий вес: Йоэль Альварес (Испания) — Элвес Бренер (Бразилия)

Прелимы UFC on ABC 7

Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (Россия) — Алонзо Менифилд (США)

Легкий вес: Мохаммад Яя (ОАЭ) — Кауе Фернандес (Бразилия)

Тяжелый вес: Шамиль Газиев (Бахрейн) — Донтейл Майес (США)

Легкий вес: Гурам Кутателадзе (Грузия) — Джордан Вученич (Англия).

Женский минимальный вес: Виктория Дудакова (Россия) — Сэм Хьюз (США)

Легкий вес: Джай Герберт (Великобритания) — Роландо Бедоя (Перу)

Средний вес: Седрикес Думас (США) — Денис Тюлюлин (Россия)

Седрик Думас — Денис Тюлюлин: результаты соперников и прогнозы на бой

Американец Думас (28 лет) одержал 9 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В своем предыдущем поединке 31 марта он уступил Нурсултону Рузенбоеву из Узбекистана.

Россиянин Тюлюлин (36 лет) имеет рекорд 11-9. В ноябре 2023 года Денис проиграл англичанину Кристину Лерою Данкану.

Букмекеры считают фаворитом боя Думаса: коэффициент на его победу — 1,52, шансы Тюлюлина оценили в 2,60, а ничью — в 56,0.

Виктория Дудакова. Фото Getty Images

Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: результаты соперников и прогнозы на бой

Россиянка Дудакова (25 лет) одержала 8 побед в 8 боях в профессиональных ММА. В октябре 2023 года Виктория победила Джин Ю Фрей из США на турнире UFC 294.

Американка Хьюз (32 года) имеет рекорд 8-6. В своем предыдущем поединке 25 февраля она проиграла мексиканке Язмин Ауреги.

По мнению букмекеров, больше шансов на победу в этом поединке у Дудаковой: коэффициент на победу россиянки — 1,45, шансы американки оценили как 2,85, а ничью — 57,0.

Гурам Кутателадзе — Джордан Вученич: результаты соперников и прогнозы на бой

Грузинский боец Кутателадзе (32 года) одержал 12 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. В своем предыдущем поединке в июле 2023 года Гурам проиграл Элвесу Бренеру из Бразилии.

Англичанин Вученич (28 лет) проведет свой дебютный поединок в UFC, в профессиональных ММА его рекорд — 13-2.

Букмекеры считают фаворитом поединка Кутателадзе: его победа оценивается коэффициентом 1,47, а возможный успех Вучевича — 2,65.

Шамиль Газиев — Донтейл Майес: результаты соперников и прогнозы на бой

Представляющий Бахрейн экс-россиянин Газиев (34 года) одержал 12 побед подряд в профессиональных ММА, однако 3 марта уступил Жаирзиньо Розенстрайку.

Американец Майес (32 года) имеет рекорд 11-6. В своем предыдущем поединке 26 апреля он победил бразильца Кайо Мачадо.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным исходом поединка будет победа Шамиля — коэффициент 1,38, а триумф Майеса идет за 2,95.

Азамат Мурзаканов. Фото Соцсети

Азамат Мурзаканов — Алонзо Менифилд: результаты соперников и прогнозы на бой

Россиянин Мурзаканов (35 лет) одержал 13 побед в 13 боях на профессиональном уровне. 16 апреля он победил американца Дастина Джейкоби.

Американец Менифилд (36 лет) в профессиональных ММА одержал 15 побед, потерпел 4 поражения при одной ничьей. В предыдущем поединке 12 мая он уступил Карлосу Олбергу из Новой Зеландии.

Мурзаканов считается фаворитом по версии букмекеров: победа Азамата оценивается в 2,37, а успех Менифилда — коэффициентом 3,26.

Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: результаты соперников и прогнозы на бой

Американец Фергюсон (40 лет) имеет 26 побед и 10 поражений в профессиональных ММА. В предыдущем поединке в декабре 2023 года на турнире UFC 296 он проиграл англичанину Пэдди Пимблетту.

Американец Кьеза (36 лет) собрал рекорд 18-7. В июле 2023 года на турнире UFC 291 он уступил американцу Кевину Холланду.

Букмекеры считают явным фаворитом противостояния Кьезу: на победу Майкла — коэффициент 1,19, а Фергюсона — 4,95.

Марлон Вера — Дэйвисон Фигередо: результаты соперников и прогнозы на бой

Эквадорец Вера (31 год) одержал 23 победы, потерпел 9 поражений при одной ничьей в профессиональных ММА. 10 марта он уступил американцу Шону О'Мэлли в титульном поединке на турнире UFC 299.

Бразилец Фигередо (36 лет) одержал 23 победы, потерпел 3 поражения при одной ничьей. 14 апреля он победил американца Коди Гарбрандта на турнире UFC 300.

В этом бою букмекеры не выделили явного фаворита: коэффициент на победу Фигередо — 1,68, а на победу Веры — 2,25.

Шара Буллет. Фото Соцсети

Шарабутдин Шара Буллет Магомедов — Михал Олексейчук: результаты соперников и прогнозы на бой

Россиянин Магомедов (30 лет) провел 13 боев на профессиональном уровне и победил в каждом из них. В предыдущем поединке 22 июня Шара Буллет одолел Антони Троколи из Бразилии.

Поляк Олексейчук (29 лет) имеет рекорд 19-8. 2 июня на турнире UFC 302 он уступил Кевину Холланду из США.

Букмекеры считают россиянина фаворитом: коэффициент на победу Шарабутдина — 1,25, успех Олексийчука предложен с котировкой 4,15, а ничья идет за 64,0.

Шарабутдин Шара Буллет Магомедов — Михал Олексийчук: что говорили бойцы перед поединком

«После того боя говорил, что хочу поскорее снова подраться. Честно говоря, хотел бой с опытным бойцом, который провел в UFC больше восьми боев. А он уже провел 12 поединков, выигрывал у двух россиян (у Гаджимурада Антигулова и Шамиля Гамзатова. - Прим. «СЭ»). Неприятно, что он наших ребят побеждал, нужно как-то реабилитировать этот момент», — сказал Шара Буллет в интервью «СЭ».

Умар Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: результаты соперников и прогнозы на бой

Американец Сэндхаген (32 года) имеет на своем счету 17 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке в августе 2023 года Кори победил Роба Фонта из Пуэрто-Рико единогласным решением судей.

Россиянин Нурмагомедов (28 лет) провел на профессиональном уровне 17 боев и одержал победу в каждом из них. В предыдущем поединке 3 марта Умар единогласным судейским решением одолел Бекзата Алмахана из Казахстана.

Букмекеры считают явным фаворитом поединка на UFC on ABC 7 Нурмагомедова: коэффициент на его победу — 1,23, а шансы Сэндхагена оценили в 4,40.

Кори Сэндхаген. Фото Global Look Press

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: что говорили бойцы перед поединком

Кори Сэндхаген рассказал, как относится к статусу андердога в бою с Умаром Нурмагомедовым.

«Честно говоря, меня это немного взбесило. Но да ладно, зато я смогу сделать некоторых моих фанатов богаче. Я докажу, что многие во мне ошибаются. Люди еще не видели многого из того, на что я способен. Не могу дождаться момента, когда я выйду в клетку, одержу победу и озолочу своих фанатов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сэндхагена.

Умар Нурмагомедов заявил, что не ожидает слишком легкого, но в то же время слишком тяжелого боя.

«Он крутой, жесткий парень, техничный ударник. Не думаю, что бой будет легкий, но и считаю, что не слишком тяжелый», — сказал Нурмагомедов SHAK MMA.

Где смотреть трансляцию турнира UFC в Абу-Даби 3 августа

Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало — в 19.00 мск.

Главные бои бесплатно покажут на «Матч ТВ» и сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.30, а главный кард — с 22.00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев карда UFC Fight Night в Абу-Даби.