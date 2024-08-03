UFC в Абу-Даби: брат Хабиба против Сэндхагена, новые бои Шары Буллета и Дудаковой — основная информация о турнире
UFC возвращается в ОАЭ и представляет кард с большим числом поединков российских бойцов.
Дата и место проведения турнира
Турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 7 (UFC Fight Night) состоится в субботу, 3 августа. Вечер ММА пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).
Главный кард и прелимы: расписание и время начала боев
Предварительный кард турнира стартует в 19:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся в 22:00 мск.
Главный кард UFC on ABC 7
Легчайший вес: Кори Сэндхаген (США) — Умар Нурмагомедов (Россия)
Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Михал Олексейчук (Польша)
Легчайший вес: Марлон Вера (Эквадор) — Дейвезон Фигередо (Бразилия)
Полусредний вес: Тони Фергюсон (США) — Майкл Кьеза (США)
Женский минимальный вес: Маккензи Дерн (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика)
Легкий вес: Йоэль Альварес (Испания) — Элвес Бренер (Бразилия)
Прелимы UFC on ABC 7
Полутяжелый вес: Азамат Мурзаканов (Россия) — Алонзо Менифилд (США)
Легкий вес: Мохаммад Яя (ОАЭ) — Кауе Фернандес (Бразилия)
Тяжелый вес: Шамиль Газиев (Бахрейн) — Донтейл Майес (США)
Легкий вес: Гурам Кутателадзе (Грузия) — Джордан Вученич (Англия).
Женский минимальный вес: Виктория Дудакова (Россия) — Сэм Хьюз (США)
Легкий вес: Джай Герберт (Великобритания) — Роландо Бедоя (Перу)
Средний вес: Седрикес Думас (США) — Денис Тюлюлин (Россия)
Седрик Думас — Денис Тюлюлин: результаты соперников и прогнозы на бой
Американец Думас (28 лет) одержал 9 побед и потерпел 2 поражения в профессиональных ММА. В своем предыдущем поединке 31 марта он уступил Нурсултону Рузенбоеву из Узбекистана.
Россиянин Тюлюлин (36 лет) имеет рекорд 11-9. В ноябре 2023 года Денис проиграл англичанину Кристину Лерою Данкану.
Букмекеры считают фаворитом боя Думаса: коэффициент на его победу — 1,52, шансы Тюлюлина оценили в 2,60, а ничью — в 56,0.
Виктория Дудакова — Сэм Хьюз: результаты соперников и прогнозы на бой
Россиянка Дудакова (25 лет) одержала 8 побед в 8 боях в профессиональных ММА. В октябре 2023 года Виктория победила Джин Ю Фрей из США на турнире UFC 294.
Американка Хьюз (32 года) имеет рекорд 8-6. В своем предыдущем поединке 25 февраля она проиграла мексиканке Язмин Ауреги.
По мнению букмекеров, больше шансов на победу в этом поединке у Дудаковой: коэффициент на победу россиянки — 1,45, шансы американки оценили как 2,85, а ничью — 57,0.
Гурам Кутателадзе — Джордан Вученич: результаты соперников и прогнозы на бой
Грузинский боец Кутателадзе (32 года) одержал 12 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. В своем предыдущем поединке в июле 2023 года Гурам проиграл Элвесу Бренеру из Бразилии.
Англичанин Вученич (28 лет) проведет свой дебютный поединок в UFC, в профессиональных ММА его рекорд — 13-2.
Букмекеры считают фаворитом поединка Кутателадзе: его победа оценивается коэффициентом 1,47, а возможный успех Вучевича — 2,65.
Шамиль Газиев — Донтейл Майес: результаты соперников и прогнозы на бой
Представляющий Бахрейн экс-россиянин Газиев (34 года) одержал 12 побед подряд в профессиональных ММА, однако 3 марта уступил Жаирзиньо Розенстрайку.
Американец Майес (32 года) имеет рекорд 11-6. В своем предыдущем поединке 26 апреля он победил бразильца Кайо Мачадо.
По мнению букмекеров, наиболее вероятным исходом поединка будет победа Шамиля — коэффициент 1,38, а триумф Майеса идет за 2,95.
Азамат Мурзаканов — Алонзо Менифилд: результаты соперников и прогнозы на бой
Россиянин Мурзаканов (35 лет) одержал 13 побед в 13 боях на профессиональном уровне. 16 апреля он победил американца Дастина Джейкоби.
Американец Менифилд (36 лет) в профессиональных ММА одержал 15 побед, потерпел 4 поражения при одной ничьей. В предыдущем поединке 12 мая он уступил Карлосу Олбергу из Новой Зеландии.
Мурзаканов считается фаворитом по версии букмекеров: победа Азамата оценивается в 2,37, а успех Менифилда — коэффициентом 3,26.
Тони Фергюсон — Майкл Кьеза: результаты соперников и прогнозы на бой
Американец Фергюсон (40 лет) имеет 26 побед и 10 поражений в профессиональных ММА. В предыдущем поединке в декабре 2023 года на турнире UFC 296 он проиграл англичанину Пэдди Пимблетту.
Американец Кьеза (36 лет) собрал рекорд 18-7. В июле 2023 года на турнире UFC 291 он уступил американцу Кевину Холланду.
Букмекеры считают явным фаворитом противостояния Кьезу: на победу Майкла — коэффициент 1,19, а Фергюсона — 4,95.
Марлон Вера — Дэйвисон Фигередо: результаты соперников и прогнозы на бой
Эквадорец Вера (31 год) одержал 23 победы, потерпел 9 поражений при одной ничьей в профессиональных ММА. 10 марта он уступил американцу Шону О'Мэлли в титульном поединке на турнире UFC 299.
Бразилец Фигередо (36 лет) одержал 23 победы, потерпел 3 поражения при одной ничьей. 14 апреля он победил американца Коди Гарбрандта на турнире UFC 300.
В этом бою букмекеры не выделили явного фаворита: коэффициент на победу Фигередо — 1,68, а на победу Веры — 2,25.
Шарабутдин Шара Буллет Магомедов — Михал Олексейчук: результаты соперников и прогнозы на бой
Россиянин Магомедов (30 лет) провел 13 боев на профессиональном уровне и победил в каждом из них. В предыдущем поединке 22 июня Шара Буллет одолел Антони Троколи из Бразилии.
Поляк Олексейчук (29 лет) имеет рекорд 19-8. 2 июня на турнире UFC 302 он уступил Кевину Холланду из США.
Букмекеры считают россиянина фаворитом: коэффициент на победу Шарабутдина — 1,25, успех Олексийчука предложен с котировкой 4,15, а ничья идет за 64,0.
Шарабутдин Шара Буллет Магомедов — Михал Олексийчук: что говорили бойцы перед поединком
«После того боя говорил, что хочу поскорее снова подраться. Честно говоря, хотел бой с опытным бойцом, который провел в UFC больше восьми боев. А он уже провел 12 поединков, выигрывал у двух россиян (у Гаджимурада Антигулова и Шамиля Гамзатова. - Прим. «СЭ»). Неприятно, что он наших ребят побеждал, нужно как-то реабилитировать этот момент», — сказал Шара Буллет в интервью «СЭ».
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: результаты соперников и прогнозы на бой
Американец Сэндхаген (32 года) имеет на своем счету 17 побед и 4 поражения в профессиональных ММА. В предыдущем поединке в августе 2023 года Кори победил Роба Фонта из Пуэрто-Рико единогласным решением судей.
Россиянин Нурмагомедов (28 лет) провел на профессиональном уровне 17 боев и одержал победу в каждом из них. В предыдущем поединке 3 марта Умар единогласным судейским решением одолел Бекзата Алмахана из Казахстана.
Букмекеры считают явным фаворитом поединка на UFC on ABC 7 Нурмагомедова: коэффициент на его победу — 1,23, а шансы Сэндхагена оценили в 4,40.
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: что говорили бойцы перед поединком
Кори Сэндхаген рассказал, как относится к статусу андердога в бою с Умаром Нурмагомедовым.
«Честно говоря, меня это немного взбесило. Но да ладно, зато я смогу сделать некоторых моих фанатов богаче. Я докажу, что многие во мне ошибаются. Люди еще не видели многого из того, на что я способен. Не могу дождаться момента, когда я выйду в клетку, одержу победу и озолочу своих фанатов», — цитирует MMA.Metaratings.ru Сэндхагена.
Умар Нурмагомедов заявил, что не ожидает слишком легкого, но в то же время слишком тяжелого боя.
«Он крутой, жесткий парень, техничный ударник. Не думаю, что бой будет легкий, но и считаю, что не слишком тяжелый», — сказал Нурмагомедов SHAK MMA.
Где смотреть трансляцию турнира UFC в Абу-Даби 3 августа
Видеотрансляция турнира по ММА в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Начало — в 19.00 мск.
Главные бои бесплатно покажут на «Матч ТВ» и сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 20.30, а главный кард — с 22.00.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных боев карда UFC Fight Night в Абу-Даби.