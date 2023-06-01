Шон Стрикленд против женских боев: «Бабы не умеют драться»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Шон Стрикленд (26-5) раскритиковал женские бои в MMA.

«Я не знаю этих людей, — сказал Стрикленд в подкасте The Man Dance. — Погоди, Нуньес — это та большая девка, да? Бразильская цыпочка? Она похожа на ту тварь из Street Fighter... тварь с руками, у которой такой большой лоб. У нее несколько рук. [Шива из] Mortal Kombat! Точно! [Нуньес похожа на нее] немного.

Если ты сейчас зайдешь на YouTube и у тебя будет выбор между просмотром боя двух рандомных парней и двух девчонок, которые никогда не тренировались, что ты будешь смотреть? Ты хочешь увидеть бой двух мужчин.

Вот в чем дело, мужик. Маленький чемпион [UFC] может завалить игрока NFL. Вполне вероятно, что [Брэндон Морено] завалит полузащитника NFL. Но если ты выставишь Аманду Нуньес с полузащитником НФЛ, то этот полузащитник [при пропущенном ударе] скажет: «Я только что почувствовал, как мне в лицо подул ветер?» Эти бабы не умеют драться".

Стрикленд подерется с россиянином Абусупьяном Магомедовым (25-4) 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.