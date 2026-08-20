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Россиянин из UFC и еще 15 человек ворвались в номер другого бойца. Намо Фазиль получил пару пощечин

Отдел единоборств «СЭ»
Байсангур Сусуркаев и Намо Фазиль.
Фото Global Look Press / Getty Images
Ранее Фазиль необдуманно наезжал на Чимаева и Царукяна.

Еще год назад Намо Фазиль был известен в основном аудитории региональных ММА-промоушенов. Сейчас его поражение нокаутом на Dana White's Contender Series разошлось по соцсетям, но все обсуждают не сам бой. После поражения курдский полусредневес рассказал о потасовке в гостинице во время весогонки.

Все началось 14 июня 2025 года, когда Фазиль встретился в Дубае с непобежденным Якубом Сулимановым из Грозного. Перед боем стороны обменивались жестким треш-током, в котором возникала и национальная тема. Сам Фазиль постоянно подчеркивал курдское происхождение и посвящал поединок своему народу. В третьем раунде Намо нокаутировал Сулиманова — это стало первым поражением Якуба в профессиональной карьере. После боя соперники пожали руки, а Фазиль называл россиянина одним из самых сложных оппонентов. Однако именно после этой победы Намо стал быстро набирать аудиторию.

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Следом он начал регулярно цеплять известных бойцов. Возник конфликт с Арманом Царукяном, после того как тот в прямом эфире заявил, что у курдов нет собственного государства, и сравнил их с цыганами. В мае Фазиль и Царукян встретились на турнире MVP MMA в Лос-Анджелесе: Арман попытался пройти к Намо через ограждение, но вмешалась охрана. Позже стороны снова выясняли отношения за кулисами. Фазиль упоминал и Хамзата Чимаева, говоря, что хотел с ним драться. Но к выступлению на DWCS главным объектом его треш-тока стал Ислам Дулатов.

Фазиль вызывал Дулатова на бой и отдельно проходился по его внешности и модельной карьере. «Никакая модель не должна быть бойцом UFC. Он женщина, а не мужчина», — приводит слова Фазиля Times of India.

Ислам Дулатов.
Фото Getty Images

На этом фоне Фазиль и приехал в Лас-Вегас на Contender Series. В ночь на 19 августа он встретился с бывшим чемпионом Oktagon Кайком Брито. Два раунда получились конкурентными, а третий закончился практически сразу: бразилец попал правой рукой и нокаутировал Намо. Брито получил контракт с UFC. После поединка выяснилось, что накануне боя у Фазиля были совсем другие проблемы.

Намо рассказал, что в тот момент сгонял последние три-четыре килограмма и лежал в гостиничном номере, завернувшись в одеяла. Когда постучали в дверь, ее открыл тренер. «Там было 15 человек, и все 15 были чеченцами. Один из них внезапно подошел ко мне и дал пощечину. Потом ударил второй раз», — рассказал Фазиль. По его словам, тренеры удерживали его и напоминали о предстоящем бое. Намо предложил выяснить отношения после турнира, но затем все равно началась потасовка.

«Мои тренеры вмешались, началась драка, и они испугались и убежали. Приехала полиция. В холле отеля были крики и шум», — говорил Фазиль. Он утверждает, что произошедшее дополнительно вымотало его на фоне тяжелой весогонки. Дана Уайт еще после турнира намекнул журналистам, что в гостинице с Намо действительно «кое-что произошло».

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Человеком, который дважды ударил Фазиля, оказался российский боец UFC Байсангур Сусуркаев. Причем сам он рассказал об этом еще до того, как Намо публично изложил свою версию произошедшего. В опубликованном ранее видео он на чеченском языке рассказал о конфликте с Фазилем. По его словам, вместе с ним находились, в частности, другой действующий российский боец UFC Абдул-Рахман Яхьяев и непобежденный проспект Ансар Хамзаев. Яхьяев сейчас имеет рекорд 10-0 и три победы в UFC в первом раунде, у Хамзаева 6-0 в профессиональных ММА.

Сусуркаев также говорил, что момент с пощечинами был снят на видео, однако публиковать запись он не собирается из-за возможных проблем с полицией. После поражения Фазиля Байсангур добавил еще один намек: выложил фотографию своей руки с подписью «Left hand 2-0 Namo cryer» («Левая рука ведет 2-0 против плаксы Намо» — с английского). Зарубежные СМИ также связывают Сусуркаева с гостиничным эпизодом, хотя полного видео потасовки в открытом доступе пока нет.

Дулатов тоже дождался результата боя. После нокаута он записал обращение к Брито и объявил, что его семья даст бразильцу личный бонус в размере 5000 долларов.

«UFC не дает бонусов на Contender Series, но семья Дулатовых дает Кайку Брито бонус в $ 5000. Брат, пришли банковские реквизиты, и мы отправим тебе деньги сегодня», — заявил Ислам. В конце он добавил: «Думаю, теперь принцесса стала скромнее».

В итоге история, начавшаяся год назад с боя Фазиля против Сулиманова и продолжившаяся треш-током в адрес Царукяна, Чимаева и Дулатова, дошла до гостиничного номера перед главным шансом Намо попасть в UFC. Через сутки Брито отправил его в нокаут, а уже после боя версии произошедшего начали рассказывать сами участники.

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