Никто из чемпионов UFC за последние 10 лет не использовал ударку так мало, как Хабиб и Мераб Двалишвили

Эти ребята только борются.

Мераб Двалишвили победил Шона О'Мэлли единогласным решением и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

Грузин дошел до пояса и забрал его, работая в подавляющей борцовской манере. Почти все его технико-тактические действия завязаны на борьбе: вязке, давлении, попытках проходов. Даже если тейкдауны не получаются, он все равно выигрывает за счет попыток борьбы, настолько она загружает и изматывает оппонента. Ни у одного другого чемпиона в истории дивизиона не было такого упора на борьбу.

Мы попробовали прикинуть, кто за последние 10 лет из чемпионов UFC боролся так же много и работал в стойке так же мало, и не видим никого, кроме Хабиба. Именно он и только он (за последние 10 лет) бился в стойке так же мало, как и Мераб.

Вот какие у нас статистические обоснования.

Хабиб Нурмагомедов

— 10 из 13 побед в UFС добыл чисто в борьбе: либо ТКО в партере либо сабмишен, либо контроль большую часть боя, либо безостановочные тейкдауны, либо давил, грузил, вязал, изматывал без тейкдаунов.

— 1 час 35 минут в сумме контролировал соперников в борьбе (земля или клинч.).

— Из 705 значимых ударов 409 нанесены на земле или в клинче (это почти 60 проценто).

— Одержал только одну чистую победу в стойке — над Тьяго Таваресом (попал, уронил, добил). Формально мы не причислили к борцовским победам бои с Хилли и Яквинтой, хотя их вполне можно было туда отнести. С Хилли шел плюс-минус равный бой в стойке и именно за счет борьбы Хабиб переломил: провел 5 тейкдаунов (c 11 попыток), почти 7 минут контролировал в борьбе. С Яквинтой Хабиб почти два полных раунда работал в стойке, необыкновенно много для себя, но все равно 3 раунда из 5 забрал борьбой: 6 тейкдаунов (15 попыток), почти 11 минут контроля, давление, вязка.

Мераб Двалишвили и Шон О'Мэлли. Фото Imagn Images, Global Look Press

Мераб Двалишвили

— 230 попыток тейкдауна за 13 боев, в среднем 17,69 попыток тейкдауна за бой, проводит больше 1 попытки тейкдауна в минуту.

— 85 успешных тейкдаунов за 13 боев, никто и никогда в таком темпе не собирал столько переводов.

— 1 час 24 минуты в сумме контролировал соперников на земле и в клинче.

— Чуть ли не 75-80 проценто ТТД построены на борцовской работе. Даже в бою с Альдо, где у Мераба не прошел ни один проход из 16 попыток, он выиграл за счет количественной борьбы: давил, давил, грузил, грузил, вязал, вязал (и так же выиграл в бою с Додсоном, где прошло 2 прохода из 20 попыток).

— Ни одного финиша в стойке за 13 боев в UFC или победы решением за счет превосходства в стойке. Хотя, справедливости ради, в бою с О'Мэлли Мераб много использовал стойку — не удары, но передвижение. Он ушел с дистанции и входил только за проходами, до конца 5-го раунда не совершая грубых ошибок (пока не пропустил удар в корпус).

Где-то недалеко от этих ребят Алджамейн Стерлинг, партнер Мераба, он тоже очень много боролся, но при этом, провел несколько поединков, где борьба никак не определила ход боя (даже борьба просто для разнообразия, смешивания). У Хабиба и Мераба таких боев нет, они везде включали борьбу на полную.