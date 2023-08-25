Нганну восхищен социализмом во Франции. «Я был бездомным, и меня кормили, давали мыло, душ и врача»

Жил на парковке и радовался.

28 октября Франсис Нганну подерется с Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии по правилам бокса.

Камерунец, который еще несколько лет назад был бездомным, наконец исполнит свою детскую мечту — проведет бой за звание чемпиона мира по боксу. Пусть этот титул и будет носить неофициальный характер, никакого легитимного пояса, разумеется, на кону не стоит — но все равно реальный чемпион мира по боксу в тяжелом весе поставит на кон свою репутацию, и победа Нганну просто перевернет мир.

Сейчас Франсис находится в США, активно готовится, и помогает ему сам Майк Тайсон. Нганну еще несколько лет назад как-то сразу подружился с легендой, и вот теперь тот вызвался ему помогать, а вчера еще и второй раз за два года пригласил на свой подкаст. Проникнутый дружбой и совместной работой — выпуск получился очень интересным. Франсис охотно откровенничал, а Железный Майк ловил его на острых поворотах неожиданными вопросами.

Мы расшифровали самые интересные моменты беседы и сделали из них подборку.

Фрэнсис Нганну и Майк Тайсон. Фото из соцсетей Тайсона

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Нганну вспоминает, как два месяца жил во Франции на парковке. Ему предоставляли душ, пасту, мыло и даже шкафчики для хранения вещей

Рассказ для пущей яркости мы решили привести в форме диалога.

Франсис Нганну: - Если ты приедешь в Европу, ты будешь удивлен. Там во многих странах не капитализм, как в Америке, а социализм. Они очень тебя поддерживают, помогают, есть медицинская страховка бесплатная, поддерживают безработных.

Майк Тайсон: — Это все куча ленивых засранцев.

Франсис Нганну: - Я помню, приехал туда из марокканского леса и был удивлен, что местные на все жалуются. А я такой: «Тут же так хорошо!»

Майк Тайсон: — Разве там помогают черным из Африки? Там везде спрашивают: «Предъявите документы».

Фото из соцсетей Нганну

Франсис Нганну: — У меня никто такое не спрашивал. Если тебе нужно в больницу, ты подаешь обращение к социальному работнику, и он оформляет тебе визит к врачу, тебе дают лекарства.

Майк Тайсон: — Это невероятно. В Америке, если ты не заплатишь врачу, тебе дадут под зад. А где ты там спал? Приехал в Париж и где ночевал в тот день?

Франсис Нганну: — Я нашел хорошее место на парковке. Прожил там пару месяцев. Я был настолько счастлив, что нашел страну, где у меня есть возможность реализоваться, что [не замечал бытовых лишений].

Майк Тайсон: — Где ты мылся эти два месяца? Где подмывал зад?

Франсис Нганну: — Там для бездомных людей есть целая система. Я знал общественное место, где можно было принять душ. Знал общественное место, где тебе предоставляют шкафчики, чтобы ты оставил вещи. Два раза в неделю я ходил в это место, менял одежду. Там дают тебе еще мыло, зубную пасту. Это, конечно, не сравнить со своим домом, но в такой ситуации это лучшее, что есть. Проснулся утром, пошел умылся, почистил зубы, и вперед — вкатываешься в день. (Смеется.)

Майк Тайсон: — Ты ходил в эти месяцы на свидания?

Франсис Нганну: — Это последнее, о чем я думал (смеется). Тебе настолько стыдно за себя, за свой внешний вид. У тебя даже нет уверенности в себе.

Майк Тайсон: — Ты должен был подойти к девчонке и сказать: «Эй, детка, дай мне принять душ, дай мне мыла, и ты будешь сильно впечатлена». В Америке такое дерьмо работает у бездомных. Нужно иметь яйца, чтобы так поступать. Ты, когда был бездомным, хоть раз украл что-нибудь?

Франсис Нганну: — Нет, мне и не нужно было ничего красть, все и так давали. Во Франции бездомному не так плохо, ты знаешь, куда пойти позавтракать, куда пойти пообедать.

Фото из соцсетей Нганну

«Если я закручивал газовый баллон, мне потом звонили из дома: «Приди и открути, мы не можем приготовить еду»

В концовке выпуска разговор свернул на былинную силу удара Нганну, и он поделился любопытной историей из юношеских лет.

Ведущий: — Кто первый распознал в тебе такую силу?

Франсис Нганну: — Еще в детстве моего отца знали по его силе. Я помню, по молодости я как-то жил в одном доме, и там у нас был газовый баллон, который нужно было откручивать. Когда я его потом закручивал и уходил из дома, они звонили мне: «Вернись и открой газ. Нам надо приготовить еду». — «Да я немножко там закрутил». — «Ага. Вернись и открути». И бывали ситуации, когда я жал людям руку, они говорили: «Бро, ты мне руку расплющил». И в такие моменты я понял, что моя сила отличается от других. И даже когда я приехал во Францию, тренировался в моем первом зале у Дидье, они тоже все говорили о моей силе.

Майк Тайсон: — Помнишь, ты дрался с этим черным, у которого русская фамилия? Он еще трешточил тебя перед боем.

Франсис Нганну: — Розенштрук. Я тогда был расстроен всей этой ситуацией с UFC, они не давали мне бои. И он говорил обо мне нехорошо: «Будь мужчиной, прими бой. Я стану первым, кто нокаутирует Нганну». Он тогда еще был непобежденным. Я думал: «Бро, дождись, когда мы окажемся в октагоне». Потом, я помню, у нас была дуэль взглядов, и я увидел в его глазах: «Что я наделал, куда влез?» И когда мы вошли в октагон, я стоял и смотрел ему в глаза, и у него был тот же взгляд: «Куда я влез?» И я сразу пошел на него. Все так прошло быстро... я потом спрашиваю у моего тренера Эрика: «Что это было?» Я просто бросал в него все подряд, не думая.

Майк Тайсон: — Ты посмотри на этот левый хук, все, этот засранец мертв. Он мертв.