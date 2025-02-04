Вячеслав Борщев против Тома Нолана: дата и время начала боя UFC 312

Российский боец Вячеслав Борщев проведет поединок в легком весе против австралийца Тома Нолана на турнире UFC 312 в ночь с 8 на 9 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Предварительный кард стартует в 2.00 по московскому времени.

Результаты боя Борщев — Нолан и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

33-летний Борщев имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего Нолана рекорд в смешанных единоборствах — 8-1.

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