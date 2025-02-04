Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 22:00

Вячеслав Борщев против Тома Нолана: дата и время начала боя UFC 312

Вячеслав Борщев проведет поединок с Томом Ноланом на UFC 312 9 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press

Российский боец Вячеслав Борщев проведет поединок в легком весе против австралийца Тома Нолана на турнире UFC 312 в ночь с 8 на 9 февраля. Вечер ММА пройдет на спортивной арене Qudos Bank в Сиднее (Австралия). Предварительный кард стартует в 2.00 по московскому времени.

Результаты боя Борщев — Нолан и других противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на нашем сайте.

33-летний Борщев имеет рекорд в ММА — 8-4-1. На счету 24-летнего Нолана рекорд в смешанных единоборствах — 8-1.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
Том Нолан
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
Необычное предложение Андрея Разина
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Топурия против Колби Тикнесса: дата и время начала боя UFC 312

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости