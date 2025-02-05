Топурия - о потенциальном бое с Махачевым: «Надеюсь, он состоится в ближайшем будущем»

Чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия заявил, что заинтересован в поединке против Ислама Махачева.

«Да, это был бы интересный бой. Надеюсь, он состоится в ближайшем будущем», — приводит слова Топурии ТАСС.

На счету 28-летнего Топурии 16 побед и ни одного поражения. Свой последний бой он провел в в октябре 2024 года на турнире UFC 308, где нокаутировал американца Макса Холлоуэя в третьем раунде и первый раз защитил пояс в полулегком весе.

33-летний Махачев имеет в своем активе 27 побед и 1 поражение. 18 января на турнире UFC 311 он победил бразильца Ренато Мойкано удушающим приемом в первом раунде. Махачев провел четвертую защиту чемпионского пояса в легком весе и установил рекорд UFC.