Джек Херманссон открыт для боя с Хамзатом Чимаевым

11-й номер рейтинга UFC в среднем весе Джек Херманссон (23-8) заявил, что готов подраться как с Нассурдином Имавовым (13-4), так и с Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Я слежу за рейтингами. Очевидно, что я не могу драться с соперником без рейтинга и попасть на вершину, — приводит слова датчанина MMA Fighting. — Мне нужно драться с кем-то, кто находится ближе ко мне в рейтинге. Думаю, на данный момент бой с Имавовым имеет наибольший смысл.

Чимаев? Конечно, я готов драться с Хамзатом. Посмотрим, что будет дальше. Но я был бы открыт для этого боя».

Херманссон в прошлом бою победил Джо Пайфера (12-3) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47). Бой состоялся 10 февраля на UFC Fight Night 236 в UFC Apex в Парадайсе, США.