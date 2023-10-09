Кейн Веласкес: «Федор Емельяненко — один из величайших тяжеловесов в истории»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) назвал бойцов, которые являются величайшими тяжеловесами в истории.

«Кто величайшие тяжеловесы в истории? Федор [Емельяненко], Стипе [Миочич] и Даниэль Кормье. Если Джон Джонс останется в тяжелом весе и продолжит побеждать, то он может претендовать на этот статус. Все эти ребята заслуживают места в списке величайших», — сказал Веласкес в интервью The Schmo.