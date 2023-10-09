Али Абдель-Азиз: «Усман Нурмагомедов более великий боец, чем Чарльз Оливейра»

Известный менеджер Али Абдель-Азиз считает, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) за свою карьеру сделал больше, чем экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9).

«Усман Нурмагомедов стоит выше Чарльза Оливейры в рейтинге величайших бойцов в истории», — написал Абдель-Азиз в соцсети X.

Нурмагомедов победил Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.