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Сегодня, 17:00

Василевский считает, что Спивак потерял веру в себя после неудачных попыток перевести Гана

Алина Савинова
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о победе Сирила Гана над Сергеем Спиваком.

«Думал, что Спивак переведет и победит Гана. Сделает в партере граунд-энд-паунд или задушит. Он хорошо добивает. По идее, стилистически Ган был удобен Спиваку. Сергей любит и умеет переводить, а финиши у него эффективные. Здесь он сделал пару неудачных попыток, не смог перевести и потерял веру в себе. У Спивака были все шансы. Но может какой-то просчет в тактике или он себя плохо почувствовал. Ощущение, что после неудачных попыток тейкдаудов он потерял всю концентрацию и верю в победу. Считаю, что Ган был по силам, но не получилось», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Сирил Ган одержал победу над Спиваком на турнире UFC Fight Night 226, который прошел 2 сентября. На счету француза 12 побед в карьере и 2 поражения. В активе Спивака 4 поражения при 16 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-spivak-poteryal-veru-v-sebya-posle-neudachnykh-popytok-perevesti-gana-280439/
Сергей Спивак
Сирил Ган
ММА
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