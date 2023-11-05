Василевский раскритиковал Исмаилова и Минеева за спор о билетах в Палестину

Российский боец Вячеслав Василевский рассказал о своем отношении к спору Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева о билетах в Палестину.

«К спору Исмаилова и Минеева я отношусь отрицательно. Плохо, что подобное вообще обсуждается. Все-таки там горе, война и умирают люди. А здесь начался непонятный абсолютно неуместный хайп. Люди выкладывают посты в социальных сетях, отвечают друг другу. Это же не тема для набора лайков. Но выглядит именно так. Ведь их перепалка абсолютно никак не повлияет на происходящее. Если ты не можешь помочь по-настоящему, зачем организовывать такие информационные «всплески»? На мой взгляд, тут лучше было просто промолчать. Пиариться на таких вещах — глупо. Но я очень хорошо отношусь к Маге. Он отличный человек, искренний. То же могу сказать о Вове. Мне непонятно, зачем они это устроили», — цитирует Василевского RT.

В октябре Исмаилов высказался о своей поддержке Палестины в вооруженном конфликте с Израилем, и отметил, что готов принять в нем участие. После этого высказывания Минеев опубликовал фото купленных билетов до Бейрута для Магомеда.