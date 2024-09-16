В команде Нурмагомедова заявили, что Двалишвили не сможет отказаться от боя

Представитель команды российского бойца UFC Умара Нурмагомедова рассказал, что грузин Мераб Двалишвили не сможет отказаться от боя.

«У Мераба не будет возможности отказаться. Вряд ли UFC сделает соперником Фигейредо», — приводит ТАСС слова представителя Нурмагомедова.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения.