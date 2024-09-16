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Сегодня, 11:24

В команде Нурмагомедова заявили, что Двалишвили не сможет отказаться от боя

Сергей Разин
корреспондент
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Представитель команды российского бойца UFC Умара Нурмагомедова рассказал, что грузин Мераб Двалишвили не сможет отказаться от боя.

«У Мераба не будет возможности отказаться. Вряд ли UFC сделает соперником Фигейредо», — приводит ТАСС слова представителя Нурмагомедова.

Двалишвили победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 18 побед и ни одного поражения.

Источник: ТАСС
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
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